Luciano Benavides lidera el Dakar en motos

El Rally Dakar 2026 entró en su tramo decisivo y Luciano Benavides dio un golpe clave este jueves al convertirse en el nuevo líder de la general en motos.

El salteño fue protagonista en la undécima etapa, que unió Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, en una jornada marcada por la estrategia y los cambios de ritmo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La victoria parcial quedó en manos del estadounidense Skyler Howes (Honda), quien se impuso con un tiempo de 3h09m02s. Lo escoltaron el francés Adrien Van Beveren, a apenas 21 segundos, y el español Edgar Canet, completando el podio de la etapa. Benavides arribó cuarto, controlando el desgaste y pensando en la general.

El gran movimiento se dio en la clasificación acumulada. Benavides capitalizó la estrategia de Ricky Brabec, quien reguló en el tramo final para largar detrás del argentino en la próxima especial.

Con esa maniobra, el piloto de KTM pasó a liderar la general con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, cuando restan solo dos etapas para llegar a Yanbu.

Por detrás, el español Tosha Schareina se mantiene tercero, aunque ya a más de 15 minutos del líder, mientras que el australiano Daniel Sanders, vigente campeón, completó la etapa con el hombro vendado tras una dura caída y sigue en carrera pese a las molestias físicas.

Este viernes se disputará la penúltima especial, con más de 310 kilómetros cronometrados, en una definición que promete máxima tensión en el desierto saudí.