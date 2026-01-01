Los artistas que harán vibrar a los fans en 2026



La productora Fenix Entertainment Group confirmó una grilla de recitales de alto impacto que reunirá a figuras internacionales de distintos géneros entre febrero y mayo de 2026, en donde se combinará rock, pop y música latina, en el Movistar Arena y todos formarán parte de una programación que promete meses intensos de buenos shows para el público argentino.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el calendario comenzará fuerte en febrero con la llegada de Avenged Sevenfold, que se presentará el 3 de febrero, en uno de los shows más esperados por los fanáticos del metal.

Días más tarde será el turno de Ricardo Montaner, quien ofrecerá dos conciertos el 21 y 22 de febrero, repasando los grandes éxitos de su extensa carrera.

La agenda continuará con una seguidilla de presentaciones de Chayanne, que desembarcará con una verdadera maratón de fechas en el Movistar Arena desde el 24 y 25 de febrero, hasta el 1, 4 y 7 de marzo, consolidándose como uno de los artistas con mayor presencia en la temporada, ya que, el 13 de marzo brindará un show en el estadio de Vélez.

Por otro lado, el 26 de febrero llegará una de las apuestas más populares del momento con el espectáculo conjunto de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, una propuesta que promete convocar a miles de seguidores del cuarteto.

Luego, en marzo, la programación sumará una figura histórica de la música brasileña como Gilberto Gil, que se presentará el 11 de marzo, en un show que apunta tanto a la emoción como al recorrido cultural de su obra.

Finalmente, el plato fuerte llegará en mayo de 2026 con la presencia de Ricardo Arjona, quien protagonizará una extensa serie de conciertos. Las fechas confirmadas son:

1, 2 y 3 de mayo

7, 8, 10, 11 y 12 de mayo

17, 18, 23 y 24 de mayo

Por último, con esta batería de shows, Arjona se perfila como uno de los artistas con mayor cantidad de presentaciones consecutivas producidas por Fénix, en una apuesta de gran escala para 2026.