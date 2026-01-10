DONALD TRUMP - GROENLANDIA

Líderes de Groenlandia rechazan las pretensiones de Donald Trump

Los líderes de los principales partidos políticos de Groenlandia emitieron este viernes una contundente declaración conjunta titulada «Estamos juntos como un pueblo», en la que rechazan las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible adquisición de la isla.

«Nosotros no queremos ser estadounidenses», sentenciaron los dirigentes locales, enfatizando que el futuro de Groenlandia debe ser decidido exclusivamente por sus propios habitantes, bajo el amparo del derecho internacional y la ley de autogobierno.

En el documento, los líderes instaron a que la Casa Blanca «deje de menospreciar» a su nación, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La reacción surge tras las polémicas declaraciones de Trump, quien este viernes señaló que se llegaría a un acuerdo para que Estados Unidos adquiera el territorio «por las buenas o por las malas», advirtiendo además que planea «hacer algo sobre Groenlandia, les guste o no».

Si bien el arco político groenlandés aclaró que mantiene su voluntad de seguir cooperando con Estados Unidos y otros aliados occidentales en términos diplomáticos y económicos, subrayaron que cualquier gestión concerniente al destino de su territorio debe ser llevada a cabo con el pueblo groenlandés como único soberano.

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

