Las ventas minoristas crecieron 0,5% anual de la mano de los Reyes Magos

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos 2026 crecieron 0,5% frente a la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes.

La fecha reflejó un consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad. Si bien predominaron las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2×1 y financiamiento en cuotas– no lograron revertir la baja demanda. Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados. En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online.

Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.

El ticket promedio de este año fue de $ 36.656. Al compararlo con el ticket promedio de 2025 ($ 48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior.

A pesar de la amplia disponibilidad de beneficios –incluyendo la aceptación de casi todas las tarjetas, promociones bancarias y planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés en compras de mayor importe– el impacto comercial fue limitado. Predominó el uso de tarjeta de crédito, con una fuerte caída del efectivo y del débito, lo que reflejó un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez. En muchos casos, incluso con múltiples promociones vigentes, el nivel de ventas se mantuvo bajo o apenas moderado.

El comportamiento general mostró un consumo más cauteloso que el de la Navidad y, en varios rubros, Reyes tuvo un desempeño débil o prácticamente inexistente. Si bien en algunos comercios se vendieron más unidades que el año anterior, el valor real de los regalos fue menor, con una clara búsqueda de precios bajos y productos económicos. Factores como la cercanía con las fiestas previas, los gastos acumulados y la competencia del canal online limitaron el alcance de las promociones y redujeron su efectividad.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el 4 y el 5 de enero de 2026 entre 209 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires, por un equipo conformado por 35 encuestadores.

Análisis sectorial

De los rubros analizados, tres registraron incrementos, mientras que dos mostraron una caída en comparación con Reyes 2025. La baja se dio en Indumentaria (-2,5%), seguido por Calzado y marroquinería (-1,1%). En contraste, el rubro Librerías creció 5%; Equipos de audio y video, celulares y accesorios incrementaron un 1,1%, y Juguetería subió un 0,9%.

Calzado y marroquinería.

Las ventas del rubro registraron una caída interanual del 1,1% frente a Reyes 2025. El ticket promedio se ubicó en $ 45.727, por encima del promedio general, aunque sin lograr compensar la contracción en las cantidades vendidas.

En términos cualitativos, el desempeño fue discreto y similar al de un día normal. Los comercios señalaron que Reyes tiene una incidencia cada vez menor en este rubro, con consumidores muy cautelosos y focalizados en precios. Las ventas se apoyaron casi exclusivamente en financiación con tarjetas y algunos descuentos puntuales, mientras que el efectivo tuvo una presencia marginal. Hubo algo más de movimiento en calzado deportivo y productos básicos, pero sin un repunte significativo frente a años anteriores.

Equipos de audio y video, celulares y accesorios.

El sector mostró una suba interanual del 1,1%, alineado con el resultado general. El ticket promedio alcanzó los $ 38.940, ubicándose por encima de indumentaria y librería, aunque lejos de los valores históricos del rubro.

Las ventas se concentraron mayormente en accesorios de bajo y mediano precio, como auriculares, cargadores y periféricos. Los productos de mayor valor, como celulares o equipos más sofisticados, tuvieron muy poca salida. El financiamiento fue clave para concretar operaciones, con fuerte predominio de tarjetas de crédito y escaso uso de efectivo. Muchos comerciantes destacaron que, aun con promociones y cuotas, la demanda fue débil y muy condicionada por la pérdida de poder adquisitivo y la competencia del canal online.

Indumentaria.

La indumentaria registró una caída interanual del 2,5%, siendo el rubro con peor desempeño relativo en Reyes 2026. El ticket promedio fue de $ 37.595, apenas por encima del promedio ponderado general.

Desde lo cualitativo, los comercios coincidieron en que Reyes no es una fecha relevante para este sector. El consumo estuvo muy limitado, con clientes enfocados en liquidaciones y precios mínimos. Las promociones como descuentos en efectivo, 2×1 o rebajas por cantidad no lograron generar un repunte sostenido. Varios comerciantes señalaron que el gasto en indumentaria ya se había concentrado en Navidad y que, para Reyes, la prioridad del consumidor estuvo puesta en otros rubros, especialmente juguetes.

Juguetería.

Las ventas crecieron 0,9% interanual, mostrando un desempeño levemente positivo, pero muy moderado. El ticket promedio se ubicó en $ 44.851, uno de los más altos de la muestra.

El movimiento fue irregular y concentrado en horarios puntuales, con bajo flujo de público, pero una tasa de conversión relativamente alta. Los comercios aplicaron una amplia variedad de promociones –cuotas sin interés, descuentos en efectivo, 2×1 y rebajas por cantidad– para sostener las ventas. Aun así, predominó la compra de juguetes de menor valor, con una clara búsqueda de precios. Varios encuestados señalaron que, aunque se vendieron más unidades, el importe real del regalo fue inferior al del año pasado.

Librerías.

El rubro fue el de mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 5%. El ticket promedio alcanzó los $ 30.374, el más bajo entre los sectores relevados.

Pese al crecimiento porcentual, los comerciantes describieron un escenario frágil. Hubo más consultas que compras efectivas y una fuerte sensibilidad al precio. El encarecimiento relativo del libro frente a otros productos restó atractivo al rubro, especialmente en un contexto de ingresos ajustados. Las ventas se apoyaron en descuentos selectivos, promociones bancarias y financiación, aunque varios comercios destacaron que la imposibilidad de ofrecer cuotas sin interés limitó el alcance. El resultado final fue sostenido principalmente por un público fiel, más que por un aumento generalizado del consumo.