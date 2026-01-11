Las altas temperaturas complican el combate del fuego en Puerto Patriada
El último informe técnico emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), precisa que el incendio forestal en Puerto Patriada sigue activo y ya afectó una superficie estimada de 11.970 hectáreas.
El despliegue de recursos es pleno: participan unas 503 personas y hoy domingo está previsto que se incorporen 63 de la Provincia de Córdoba y 15 de la BNNEA del SPMF – AFE. Al mismo tiempo, hay 8 medios aéreos realizando tareas de descarga y traslado.
Es preciso destacar la comunión de esfuerzos entre diferentes instituciones provinciales, municipales y nacionales, entre ellas Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Educación, Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, bomberos voluntarios de la región, municipios, Ejército, Gendarmería, Parques, SPLIF El Bolsón y Bariloche, Policía, Pesca, APSV y SPMF Neuquén.
El SPMF informó que ayer se pudieron realizar las tareas planificadas, pero después del mediodía comenzó a intensificarse la velocidad del viento reactivando algunos sectores. El personal llevó adelante diversas tareas, entre ellas la apertura de fajas y el resguardo de lugares con camiones cisterna.
En tanto, los medios aéreos pudieron operar en el área de interfase de la zona de La Angostura, El Balcón, Pedregoso y Aldea San Francisco. Vale mencionar que trabajan 2 helicópteros con helibalde, 2 aviones cisternas, 3 aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad de 15 mil litros.
Hoy está previsto el ingreso de 63 personas de Córdoba (ETAC) y 15 de la BNNEA del SNMF – AFE. Con estas incorporaciones, se redistribuirá a los combatientes en el área afectada, priorizando aquellas de mayor actividad de fuego con presencia de viviendas e infraestructura y recorridos en lugares con focos activos.