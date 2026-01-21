CANJE - DÓLAR - LUIS CAPUTO

Lanzan un nuevo canje para mantener estable el dólar


El Ministerio de Economía convocó a un nuevo canje de bonos para adelantarse a posibles movimientos de mercado que produzcan oscilaciones en la cotización del dólar.

Así propuso un swap de letras atadas a la cotización del dólar oficial (dólar linked), que vencen el 30 de enero, por otros instrumentos que vencen en febrero, abril y junio.

El monto involucrado alcanza a los $ 6 billones, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

“Siguiendo con lo realizado en la licitación del 7 de enero, el objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked, minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500”, dijo el Ministerio de Economía al anunciar la operación.

El canje se realizará mañana y quienes acepten la operación podrán optar por una o todas las opciones.

Dos semanas atrás, el Gobierno realizó una operación similar, retrasando solo por dos semanas el vencimiento del 16 de enero. En esa oportunidad canjeó unos $3,4 billones, lo que representó el 64,19% del valor nominal en circulación.

