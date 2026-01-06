La Regata del Río Negro inicia sus bodas de oro desde aguas neuquinas



El río Limay vuelve a ser sede de la largada de la tradicional Regata Internacional del Río Negro, que cumple este año sus bodas de oro con la edición 50 y tendrá nuevamente como punto de partida en el camping Nepen Hue de Plottier.

Serán 55 palistas neuquinos los que iniciarán la travesía para llegar a Viedma. La histórica competencia comenzará este jueves 8 de enero y finalizará el 18 en la capital rionegrina, con 119 botes en el agua y un total de 228 participantes.

Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén la travesía internacional contará con la participación de los clubes Centro de Residentes Santafesinos, Biguá, Ceppron, Independiente, Asociación Italiana, Río Limay y Canotaje Plottier, conteniendo a los palistas de la capital neuquina, Plottier y Centenario, que buscarán completar las 9 etapas tras recorrer 435 kilómetros por los ríos Limay y Negro.

“La Regata Internacional del Río Negro es un evento emblemático del deporte argentino, con una trayectoria que nos enorgullece y que trasciende generaciones. Para Neuquén es muy significativo ser parte de esta edición especial, con 55 palistas y siete clubes representando a la provincia del Neuquén, demostrando el crecimiento, el compromiso y el nivel del canotaje regional”, aseguró la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

“Esta regata es también el reflejo de un trabajo conjunto y sostenido entre las provincias de Neuquén y Río Negro, con el acompañamiento y la decisión política de ambos gobernadores, que entienden al deporte como herramientas de integración, identidad y desarrollo regional”, añadió.

Tramo a tramo

La regata más larga del mundo tendrá su etapa inicial el jueves desde Plottier a Cipolletti, para completar los primeros 25 kilómetros de travesía. Luego se encadenarán las etapas Cipolletti-General Roca (40 km); General Roca-Villa Regina (62 km); primera jornada de descanso (domingo 11/01); Chelforó-Chimpay (51 km); Bocatoma-Choele Choel (39 km); Estancia Ferrari-General Conesa (40 km); segundo descanso (jueves 15/01); General Conesa-Estancia (48 km); Balsa Guardia Mitre-La Cantera (60 km) y La Cantera-Viedma (50 km), completando el recorrido y llegando a la meta tras 435 kilómetros.

El neuquino campeón del mundo Franco Balboa regresa a la regata internacional que ya lo vio vencedor en varias ocasiones, junto a José Luis Guerrero primero y luego con su hermano Dardo –son bicampeones-, que será nuevamente su compañero de travesía en la categoría K2 Senior. También estarán, entre otros, Pascual Orellana (K2 Master), Valeria Cilleruelo (K2 Damas Open) y el múltiple ganador Ariel Basualto junto a su hija Isabella (Travesía doble mixto A).