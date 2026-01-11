INCEDIO FORESTAL - PUERTO PATRIADA

La lluvia trae un respiro a la cordillera


Luego de jornadas marcadas por el calor extremo, el viento y el avance del fuego, una lluvia leve comenzó a registrarse en la región cordillerana de Chubut, trayendo un alivio esperado tanto para las comunidades afectadas como para los equipos que trabajan en el combate de los incendios forestales.

Las precipitaciones se hicieron sentir en sectores de la Comarca Andina, incluyendo zonas cercanas a Epuyén, El Hoyo y áreas rurales aledañas.

Si bien se trata de lluvias de baja intensidad, su presencia contribuye a reducir la temperatura, asentar el humo y mejorar las condiciones de trabajo en el terreno.

Desde los organismos que intervienen en la emergencia remarcaron que esta lluvia representa un respiro, pero aclararon que no alcanza por sí sola para extinguir los focos activos, especialmente en zonas de difícil acceso y con alta carga de combustible vegetal. Por ese motivo, el operativo terrestre y aéreo continúa activo y con monitoreo permanente.

En un contexto de sequía prolongada y déficit hídrico, cualquier aporte de humedad resulta valioso, tanto para frenar rebrotes como para disminuir el riesgo inmediato de propagación.

No obstante, las autoridades insisten en mantener la prudencia, respetar las indicaciones oficiales y evitar acercarse a las áreas afectadas.

