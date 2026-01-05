Jacomy y Sanz, los argentinos en el podio de la Etapa 2 del Rally Dakar 2026

La Etapa 2 del Rally Dakar de Arabia Saudita 2026 tuvo a dos argentinos en el podio de la división Challenger: el mendocino Bruno Jacomy y el bonaerense Augusto Sanz.

La segunda jornada del certamen unió las ciudades saudíes de Yanbu con Alula y varios de los argentinos presentes tuvieron retrasos en un tramo cronometrado de 400 kilómetros debido a que se encontraron con más piedras de las informadas como obstáculo. Esto generó que varios vehículos sufran pinchaduras.

Sin embargo, hubo dos argentinos que se destacaron en la división Challenger y fueron el mendocino Jacomy y el bonaerense Sanz. El primero ganó la Etapa 2 como navegador del vehículo manejado por el chileno Lucas del Río mientras que Sanz culminó tercero junto a la sudafricana Puck Klassen.

Con este resultado y su tiempo de 4 horas y 26 minutos, la dupla chileno-argentina escala al tercer puesto en la tabla general de la competencia, la cual es liderada por el duo albiceleste David Zille-Sebastián Cesana. Esta dupla había ganado la primera etapa y este lunes culminaron cuartos.

Por su parte, el matrimonio argentino defensor del título en Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, se vio afectado por el exceso de piedras en el camino y sufrió pinchaduras, lo que los hizo terminar décimos y sextos en la general.

En la división Motos, el salteño Luciano Benavides terminó séptimo luego de que la cubierta trasera se le desbande y acomplejize su llegada al final de la Etapa 2, ganada por el defensor del título, el australiano Daniel Sanders.

El argentino Manuel Andujar culminó décimocuarto en esta Etapa 2 de la división Side by Side, la cual ganó el portugués Goncalo Guerreiro, escoltado por el belga Vayssade Florent y el francés Xavier De Soultrait.

Por su parte, en la divisional Autos, la jornada se la quedó el estadounidense Seth Quintero mientras que segundo fue el sudafricano Henk Lategan y tercero culminó el saudí Yazzed Al-Rajhi, campeón defensor del año pasado.

En tanto, en Camiones, el neerlandés Gert Huzink ganó la etapa y fue escoltado por lituano Zala Vaidotas y el checo Martin Macik.

Fuente: Agencia NA