Investigan el hundimiento de una embarcación de turismo lacustre

En las últimas horas se registró un alerta por la desaparición de una embarcación que se estaba reparando en la zona de Puerto Chucao. Los datos preliminares hablan del hundimiento de una lancha utilizada para excursiones turísticas en el Parque Nacional Los Alerces, en la zona del Lago Menéndez un hecho que activó la intervención de organismos especializados, en un escenario regional atravesado por los incendios forestales que afectan distintos puntos de la cordillera.

La embarcación siniestrada, un trimarán, es la lancha “Lahuan”, perteneciente a la empresa conocida como Cleona, concesionaria de la excursión lacustre. Estiman que el hundimiento se produjo en inmediaciones de Puerto Chucao, dentro del área protegida.

La lancha estaba en una etapa de mantenimiento y reparación con vistas a incluirla nuevamente en el circuito en breve. Según precisaron las autoridades de Parques se había ordenado el retiro de la lancha por 180 dias, lo que estaba sucediendo ahora, para la puesta a punto y vuelta a operar.

Según la información disponible hasta el momento, la lancha se encontraba en tareas de mantenimiento preventivo, que debieron ser interrumpidas días atrás debido a la emergencia por los incendios en el parque.

Peritajes en curso y dificultades técnicas

Tras la denuncia del hecho, intervino la Prefectura Naval Argentina, que durante la jornada del martes desplegó equipos especializados para realizar los peritajes correspondientes y determinar las circunstancias del hundimiento.

La Justicia Federal de Esquel es quien lleva conduce la investigación.

La información constatada por EQSnotas.com da cuenta que el lunes 12 de enero se observó el faltante de la embarcación y se ordenaron las primeras acciones que incluyeron inspecciones oculares en la zona

Cuando la Prefectura tomó conocimiento del hecho recorrieron el lugar y las bahías cercanas, donde no pudieron dar con el buque. A partir de eso se realiza la convocatoria a los buzos especializados y embarcaciones con ecosonda para hacer la inspección subacuática.

De todas maneras nada de lo utilizado arrojó resultados positivos, según la información a la que se puedo acceder desde este medio.

El curso de la investigación lo define la instrucción que lleva adelante la Justicia Federal, puntualmente la Fiscalía con asiento en Esquel.

Hasta el momento no se informó oficialmente la causa del siniestro, y se indicó que la investigación continúa en curso.

