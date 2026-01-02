Incendio en la Comisaría Primera de Puerto Madryn



En horas de la madrugada, se registró un incendio en un sector de alojamiento de la Comisaría Primera de Puerto Madryn, originado por la quema intencional de un colchón. La rápida intervención del personal policial, evitó que el fuego se propagara, aunque la densidad del humo obligó al traslado hospitalario de dos detenidos por inhalación de monóxido de carbono y provocó heridas leves a un policía.

El incidente comenzó en un sector de la seccional donde se encontraban alojados dos detenidos.

Como consecuencia del foco ígneo, los dos internos que se encontraban en el sector afectado debieron ser derivados al hospital local para quedar en observación debido a la cantidad de humo inhalado. Asimismo, un efectivo policial sufrió quemaduras en sus manos al entrar en contacto con los barrotes de la celda, los cuales habían alcanzado altas temperaturas por el fuego.