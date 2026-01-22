Gustavo Slomka se quedó con la 1ra. Fecha del Prix de Ajedrez entre Trelew y Puerto Madryn

El pasado fin de semana se realizó la 1ra. fecha del circuito de verano que se organizó entre los clubes Capablanca de Trelew y Peones del Sur de Puerto Madryn, un torneo el cual es su primera edición.

El certamen, es válido con ELO estándar y jugó su programación inicial bajo sistema suizo a 6 rondas con un tiempo de reflexión de 60 más 30 segundos de incremento por jugada, teniendo como ganador a Gustavo Slomka.

El Prix veraniego en pleno juego

La propuesta fue realizada para generar mayor cantidad de competencias no solo para los jugadores locales, si no para los chicos que se están preparando para participar de los Campeonatos Argentinos de Menores 2026, instancia que se desarrollará el próximo mes de abril en Vicente López, Buenos Aires.

Fue torneo extremadamente parejo, tal es así que hubo un triple empate en el primer puesto con 4.5 puntos entre el jugador portuario MN Gustavo Slomka, y los locales MN Marcos Pirola y Alfonso Uzcudún, pero el sistema de desempate beneficio al primero (resultado particular) y logró llevarse el 1° puesto.

Gran remontada del ganador: «Gustavito» había empezado con el pie izquierdo en sus primeras partidas, sin embargo el spring final fue grandioso, bajando a los punteros del torneo en las últimas dos fechas. Segundo se ubicó el profe local Pirola y tercer lugar para el niño Alfonso Uzcudún que este año va por su revancha en el Nacional, puesto a que es el actual sub campeón argentino sub 12.

Con cuatro puntos, en la cuarta posición se ubicó Andrés Ipuche, también de Puerto Madryn y en quinto lugar con 3.5, desde Comodoro Rivadavia, el joven Adrián Muruchi cerrando la burbuja de premios.

Sigue este fin de semana

La próxima fecha se jugará desde este viernes 23 hasta el domingo 25 venideros, en las instalaciones de la nueva sede del club portuario en Marcos A.Zar y Azcuenaga.

Ajedrez – Prix de Verano

1ra. Fecha – En Club Capablanca de Trelew

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.

1 Slomka, Gustavo 2033 Peones del Sur P.M 4,5

2 Pirola, Marcos 2065 Capablanca Tw 4,5

3 Uzcudun, Alfonso 1957 Capablanca Tw 4,5

4 Ipuche, Andres 1799 Peones del Sur P.M 4

5 Muruchi, Adrian 1936 Mundo Ajedrez C.R 3,5

6 Laurin, Ramiro 1948 Capablanca Tw 3

7 Iribarren, Imanol 1594 Circulo de Rawson 3

8 Ventura, Ignacio 1671 Capablanca Tw 3

9 Pistone, Mateo 1713 Capablanca Tw 3

10 Barrera, Ricardo 1627 Peones del Sur P.M 2,5

11 Regueiro, Marcelo 1603 Peones del Sur P.M 2,5

12 Fernandez, Carlos 1486 Capablanca Tw 2

13 Castillo, Dylan 1493 Capablanca Tw