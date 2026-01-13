Golpe al contrabando en Iguazú

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, incautó una gran cantidad de mercadería de contrabando valuada por más de 260 millones de pesos en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

Mediante controles vehiculares que la fuerza realiza en la zona, con colaboración del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), oficiales de la PSA interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga en general. Al requerir su documentación de respaldo, el conductor presentó comprobantes que analizados los mismos hacían presumir una presunta infracción a la ley 22.415 del Código Aduanero.

Con la autorización e intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, el vehículo de transporte fue trasladado para una exhaustiva inspección. Mediante un escáner, los efectivos lograron descubrir la presencia de bultos compatibles con neumáticos, artículos de bazar, calzado, indumentaria y electrónica en cantidades que, por su volumen, evidenciaban una clara finalidad comercial y la posible comisión del delito de contrabando.

En total se contabilizaron 210 encomiendas que en su interior transportaban mercadería compuesta por smarts Tv, artículos electrónicos, electrodomésticos variados, productos de blanquería, indumentaria, consolas y juguetes, entre otros, con un aforo de más de $ 265.000.000. Todo lo incautado, quedó a disposición del juzgado interviniente.