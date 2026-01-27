Gobernadores piden declarar emergencia ígnea en Patagonia

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, solicitan a legisladores nacionales el tratamiento inmediato de la emergencia ígnea en Patagonia, tras un encuentro virtual, dónde expusieron las demandas de la región, en la que ya han sido afectadas más de 220 mil hectáreas por los incendios forestales.

Participaron junto a los mandatarios, los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; de El Hoyo, César Salamín; de Lago Puelo, Iván Fernández; de Cholila, Silvio Bourdgham; y de El Maitén, Oscar Currilén.

Asimismo, el encuentro contó con la participación del ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, y de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, Leticia Esteves.

Más de 220 mil hectáreas afectadas

Torres remarcó la importancia de “dimensionar lo que está sucediendo” y describió que “al día de hoy se quemaron 168 mil hectáreas en La Pampa, más 45 mil en Chubut, alrededor de 10 mil en Río Negro, 6 mil en Neuquén y aproximadamente 700 hectáreas en Santa Cruz”.

“Para que tengamos una idea de la gravedad de la situación, las superficies afectadas equivalen a veinte veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó.

“Los gobiernos de la Patagonia entendemos que la Patagonia no es un territorio aislado. El fuego no pide permiso, no pregunta ‘qué jurisdicción es’ y tampoco lo hace con el productor o el vecino que perdieron su emprendimiento o su vivienda; tampoco discrimina partidos políticos”, expresó el titular del Ejecutivo, remarcando que “en este momento en el que hay una situación climática extraordinaria, necesitamos tener herramientas extraordinarias”.

En el mismo sentido, el Gobernador explicó que “en este momento hay brigadistas de prácticamente todas las provincias de la Argentina, más la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias, atacando el fuego en Chubut; por este motivo, solicitamos a toda la dirigencia que la misma unidad nacional que hoy tenemos para combatir este incendio la llevemos al Congreso para aprobar la Emergencia Ígnea”.

Recursos a disposición

Sobre este punto, el mandatario precisó que “nuestro vecino país de Chile atravesó un incendio muy importante, que lamentablemente se cobró más de 20 vidas, y hay brigadistas chilenos colaborando en este momento en el Parque Nacional ‘Los Alerces’”, destacando que dicho país “declaró la emergencia, al igual que Estados Unidos, que tiene una situación climática adversa que también se cobró muchas vidas”.

“En Argentina necesitamos dimensionar que, en la situación que estamos atravesando, que incluye la peor sequía desde 1965” sostuvo Torres, agregando que “todos estamos trabajando para contener este incendio, y los recursos son escasos: solamente entre Río Negro y Chubut, en medios aéreos y combustible, estamos ejecutando un monto superior a los 7 mil millones de pesos, que es producto del esfuerzo de los contribuyentes de ambas provincias”.

“Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, a disposición de la contención de este incendio. Para eso, todos los gobernadores de la Patagonia, entre ellos los de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, vamos a elevar un proyecto al Congreso de la Nación y pedimos que se trate con la mayor rapidez posible, entendiendo que estamos en períodos extraordinarios y que ya hay proyectos presentados desde distintas bancadas”, mencionó el Gobernador, advirtiendo que “hay que despojarse de cualquier mezquindad política, porque no es momento para ‘carroña’ de ningún tipo, sino para demostrar que, en situaciones complejas y adversas, podemos ponernos de acuerdo para tener las herramientas que necesitamos”.

“Solidaridad y acompañamiento”

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mencionó que “años atrás, en nuestra provincia atravesamos una situación similar y sabemos lo que significa poner todo y que no sea suficiente; por eso, primero está la solidaridad y el acompañamiento a Torres y al resto de los gobernadores de la Patagonia, sin mezquindades ni intereses secundarios”.

Sobre esta línea, remarcó la importancia de que el proyecto de Emergencia Ígnea “reciba un tratamiento rápido, porque necesitamos disponer de fondos urgentes no solo para prevenir, sino también para combatir los incendios”, a la vez que ratificó que “desde nuestro gobierno vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para un rápido tratamiento de la iniciativa, porque todos estamos trabajando en esto”.

“No podemos permitir tanta burocracia”

Seguidamente, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que “es fundamental que exista una labor coordinada entre la Nación y las provincias” y se refirió al incendio forestal ocurrido días atrás en El Chaltén, donde “no podemos permitir tanta burocracia en Parques Nacionales, porque las provincias tienen el derecho a intervenir inmediatamente, por más de que no sea su jurisdicción, más aún cuando tenemos una población cerca, como ocurre donde se están registrando los incendios”.

En el mismo tenor, llamó a endurecer las medidas “con aquellos turistas que no respetan las reglas y tampoco a nuestros bosques naturales; y si las capacitaciones que muchas veces se dan antes de comenzar a recorrer un sendero no tienen efecto, esto se tendrá que hacer entender a través de nuevas leyes que realmente castiguen a los que generan este tipo de catástrofe, perjudicando no solamente al lugar, sino también poniendo en riesgo a los pueblos”.

Acompañamiento en el pedido al Congreso

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ratificó la solidaridad hacia la provincia del Chubut en el combate contra los incendios y sostuvo que “desde nuestra provincia acompañamos la solicitud al Congreso Nacional para la declaración de la Emergencia Ígnea, y que ello permita la reestructuración de partidas presupuestarias para brindar a las distintas áreas más recursos, necesarios para esta situación”.

“Necesitamos leyes y recursos pertinentes”

Finalmente, el ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, señaló que “en nuestro caso llevamos 170 mil hectáreas afectadas, por eso necesitamos leyes que nos acompañen junto a los recursos pertinentes”, y agregó que “toda la región está afectada por los incendios; incluso en la provincia de La Pampa tuvimos recientemente 21 focos en la misma noche, ocasionados por una tormenta eléctrica”.

“En estas circunstancias, nos solidarizamos con todas las provincias que integran la Patagonia y vamos a seguir acompañando como lo venimos haciendo; en este caso, con el proyecto que se presentará ante el Congreso”, concluyó el funcionario.