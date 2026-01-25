ABIERTO DE AUSTRALIA - AUSTRALIAN OPEN - FRANCISCO CERÚNDOLO - TENIS

«Fran» Cerúndolo no pudo con Zverev y se despidió del Abierto de Australia de tenis

El tenista argentinon Cerúndolo quedó eliminado este domingo en los octavos de final del Australian Open 2026 de tenis, primer Grand Slam del año.

«Fran», cedió ante el número 3 del ranking ATP, el alemán Alexander Zverev, por 6-2, 6-4 y 6-4.

 

Cerúndolo dijo adiós y ya no quedan argentinos en Melbourne

En el Abierto de Australia de tenis, el certamen que se disputa sobre las duras canchas del tradicional «Melbourne Park» de la ciudad del sudeste australiano, el tenista argentino Franscio Cerúndolo, cayó en sets corridos frente a Alexander Zverev.

El argentino, no pudo encontrar el nivel de los encuentros anteriores, y perdió frente al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y tercer preclasificado, por 6-2, 6-4 y 6-4.

«Fran» corrió de atrás en el marcador frente a un rival que lo dominó desde el juego y que se mostró sólido en sus golpes y con un servicio que lo acompañó durante todo el encuentro -solo dudó en el segundo set, pero con una ventaja amplia para poder cerrarlo-.

Vale destacar que Cerúndolo venia cumpliendo con una gran actuación en el certamen, sin haber dejado sets en el camino en los encuentros anteriores.

