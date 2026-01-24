«Fran» Cerúndolo buscará cuartos de final en el Abierto de Australia

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, buscará este domingo, la instancia de Cuartos de final del Australian Open 2026.

En el primer Grand Slam del año, «Fran» se medirá en la madrugada dominguera ante Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP.

Ahora, va por el N° 3 del mundo

Francisco Cerúndolo alcanzó este viernes la cuarta ronda del Australian Open 2026, primer Grand Slam del año que se disputa sobre las duras canchas del tradicional «Melbourne Park» de la ciudad del sudeste australiano.

Por tercera vez consecutiva en sets corridos, Cerúndolo, número 20 del mundo y 18vo preclasificado, derrotó al ruso Andrey Rublev, número 15 del mundo y 13er preclasificado, por 6-3, 7- 6 (7-4) y 6-3.

En primer parcial tomó el control a partir del séptimo juego con el primer quiebre y desde allí le bastó para no sufrir y sellar el primer parcial 6-3; mientras que el segundo fue el más parejo de los parciales, en el que le bastó destacarse en el tie-break traa un parcial sin quiebres de servicio.

Y en la tercera manga, pese a un quiebre inicial del ruso, «Fran» se recuperó rápido y cerró el partido con otro claro 6-3 para dejar un duro rival en el camino.

De esta manera, conisguio su lugar en la cuarta ronda del primer Grand Slam del año, en la que se medirá ante el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y tercer preclasificado, que eliminó al británico Cameron Norrie.

Jugarán este domingo no antes de las 17,30 horas de Melbourne y 3.30 horas de Buenos Aires.