Exitoso operativo de rescate en El Chaltén



Se realizó un operativo de rescate de un escalador en El Chaltén. El hecho fue notificado cerca de las 9:00 de este jueves. Según la información revelada por Ahora Calafate, la persona accidentada es un guía de montaña argentino, de poco más de 30 años, que realiza temporada en El Chaltén y se encontraba escalando junto a otras dos personas, integrantes de su cordada.

De acuerdo a los primeros reportes recibidos por la CAX el hombre sufrió un traumatismo severo de cráneo, al parecer por el impacto de una roca. Sus compañeros y otros escaladores que se encontraban en el lugar le brindaron la primera asistencia y comenzaron el traslado a pulso.

La Comisión de Auxilio activó un operativo con un total de 22 personas. Un primer grupo de seis rescatistas partió como avanzada hacia el lugar del accidente, en una zona que demanda varias horas de caminata. Posteriormente, salió un segundo grupo de 16 personas, con todo el equipamiento necesario para el traslado del herido.

Alrededor de las 16 horas, se esperaba un encuentro inminente entre los escaladores que trasladan al herido y el primer grupo de rescatistas, en cercanías del Glaciar Superior.

El operativo es coordinado por la Comisión de Auxilio de El Chaltén, integrada en su gran mayoría por rescatistas voluntarios. También intervienen Parques Nacionales y se cuenta con la colaboración de Gendarmería Nacional, a través de su Grupo de Alta Montaña.

Apoyo Aéreo

En forma paralela, se solicitó un helicóptero del Ejército Argentino, que partió desde Río Gallegos y arribó a El Chaltén.

A pesar de las condiciones adversas, la tripulación del helicóptero del Ejercito Argentino que acudió a la emergencia, logró llegar al Glaciar Superior, donde estaba el escalador herido. Gracias a esa maniobra se acortó unas 6 horas el operativo de rescate.

