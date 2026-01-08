Evacuan familias de Coihue y La Angostura en Epuyén por incendios forestales



Ante el avance del incendio forestal registrado en la zona de Puerto Patriada, se dispuso de manera preventiva la evacuación de los vecinos de los sectores La Angostura y Coihue, en la localidad de Epuyén, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población.

La medida fue adoptada en el marco del operativo de emergencia que se lleva adelante de forma coordinada entre distintos organismos provinciales y fuerzas de seguridad, de acuerdo con la evolución del fuego y las condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, se resolvió el corte total de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Epuyén y El Hoyo, debido a la cercanía del incendio y la presencia de humo en la zona, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular.

El operativo de seguridad vial es llevado adelante por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quienes aplican una restricción total de la circulación hasta nuevo aviso, garantizando desvíos, controles y asistencia a los conductores.

Desde el Gobierno provincial se solicita a la población respetar las indicaciones de las autoridades, evitar circular por las zonas afectadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las tareas de combate del incendio y el monitoreo permanente de la situación.