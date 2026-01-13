Escala el conflicto por el cierre de miradores en Península Valdés

A pesar de haberse emitido una orden oficial que demanda habilitar los miradores de la Pingüinera y Caleta Valdés, en Península Valdés, la apoderada de la familia Ferro. Susana Cereijo, desafía a la autoridad y desoye la orden, bloqueando los accesos.

El conflicto se profundiza y afecta directamente a los prestadores turísticos en plena temporada de verano. El ministro de Turismo, ha dejado en evidencia su impericia, la que ha sido señalada desde el sector privado.

La Administración de Península Valdés se ve imposibilitada de accionar más allá de lo que ordenen las autoridades de competencia, hasta tanto se expida la Justicia.

Fernando Romeo, prestador turístico de Puerto Madryn, lamentó los acontecimientos, y cargó duro contra las autoridades de Turismo. Por estas horas, los prestadores advierten que la vía judicial sería la única herramienta viable para resolver el conflicto.