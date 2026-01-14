El turismo emisivo creció 43%



El turismo argentino en 2025 estuvo marcado por contrastes que reflejan tanto la resiliencia del mercado interno como la creciente apertura hacia destinos internacionales. Mientras las escapadas y fines de semana largos mantuvieron en movimiento a miles de viajeros dentro del país, el gasto se mostró más moderado, en línea con un contexto económico desafiante. Al mismo tiempo, las salidas al exterior crecieron con fuerza, impulsadas por factores de competitividad y oportunidades cambiarias.

Según datos del Indec, entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 17.561.100 personas, lo que implicó un crecimiento del 43,3% respecto al mismo período del año anterior. En contraste, el turismo receptivo mostró un retroceso, con 7.887.800 extranjeros que llegaron a la Argentina, una caída del 20,9% frente a 2024.

Este escenario configuró un año de reacomodamiento para el sector, donde el turismo receptivo enfrentó dificultades para recuperar niveles previos, pero el turismo nacional jugó un rol clave en sostener la actividad. Según Juan Manuel Arrias Camps, CCO de la plataforma de viajes y entretenimiento Atrápalo, «el sector atravesó un año de reacomodamiento, con desafíos para el turismo receptivo y el turismo nacional jugó un rol clave para sostener la actividad».

En términos de demanda, Atrápalo registró un crecimiento sostenido en ambos segmentos. Las rutas domésticas crecieron un 17% respecto de 2024, mientras que las internacionales se dispararon un 52%. Este comportamiento refleja la dualidad del mercado: un turismo interno que se mantiene estable y un turismo internacional que gana protagonismo.

El canal digital fue otro protagonista del año. La aplicación móvil de Atrápalo se consolidó como la vía de mayor crecimiento, con un incremento del 45% en ventas. Este dato confirma la preferencia de los usuarios por soluciones ágiles y personalizadas, en línea con la tendencia global hacia la digitalización de la experiencia de viaje.

Los preferidos de los viajeros

Entre los destinos nacionales más elegidos se destacaron Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y Córdoba, que se consolidaron como favoritos del público. Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual se observó en Santa Fe, Rosario y Córdoba.

En el plano internacional, Brasil lideró las preferencias con Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis como ciudades más demandadas. El Caribe también mostró sorpresas: Aruba emergió como tendencia destacada, acompañada por Cancún y un abanico de destinos que incluyó Curazao, Antigua, Anguila, Bahamas, Belice, el Caribe colombiano, Costa Rica y Cuba.

Europa reafirmó su atractivo con un crecimiento del 100% en las rutas hacia Madrid y Barcelona, consolidándose como las favoritas del público argentino. Australia, por su parte, sorprendió con un incremento de ventas del 420%, lo que evidencia un interés creciente por destinos lejanos y experiencias únicas.

Los productos más vendidos en 2025 fueron los vuelos, seguidos por los hoteles y los paquetes turísticos. Este orden refleja la prioridad de los viajeros por asegurar la movilidad, complementada con alojamiento y experiencias integrales que mantuvieron un buen nivel de ventas durante todo el año.

Las alianzas estratégicas también marcaron el pulso del año. Atrápalo desarrolló acciones de cobranding con destinos como Chubut, Tucumán, Buenos Aires, Chile y Perú, lo que permitió potenciar la visibilidad de cada plaza y ampliar el alcance de la marca. Estas iniciativas consolidaron un trabajo conjunto de promoción que abrió nuevas oportunidades en mercados estratégicos.

De cara a 2026, las proyecciones apuntan a un turismo cada vez más digitalizado y segmentado, con viajeros que buscarán experiencias personalizadas y sostenibles. Se espera que el turismo interno continúe siendo un sostén clave, potenciado por escapadas cortas y destinos emergentes, mientras que el emisivo mantendrá su dinamismo gracias a la competitividad de ciertos mercados internacionales.