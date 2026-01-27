El sincericidio de Esther Goris previo a su eliminación: “Quiero que le vaya mal»



La tensión de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity suele sacar lo peor y lo mejor de los participantes de la competencia y ese fue el caso de la actriz Esther Goris, la reciente eliminada del reality culinario, quien, en un sincericidio total, pidió que le vaya mal a un compañero.

La actriz abandonó la competencia de manera definitiva, tras ser eliminada post-repechaje. Goris presentó una pasta bicolor, pero su ejecución tuvo varios fallos que la llevaron a la eliminación

Mientras Rusherking, otro de los participantes que entró en el repechaje, recibía su devolución del jurado, la actriz lanzó desde su estación: “Les juro que soy tan miserable, que nunca en mi vida me vi deseando que al otro le vaya mal”.

“Está deseando que le vaya mal a Rusher… Esther”, sumó la conductora Wanda Nara.

Bajo la mirada atónita de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, la actriz continuó con su catarsis: «¡Peor! Digamos, ¡peor de lo que me fue a mí! Soy una miserable… ¡pero esto me está pasando!».

El cantante tampoco podía creer la polémica declaración de su compañera, por lo que atinó a decir: “Muy floja, Esther… muy floja. Vamos a hablar después”. “Se hundió sola. Habla más de ella que de mí”, sumó en su entrevista personal.

Finalmente, su deseo no se hizo realidad y Rusher logró subir al balcón, mientras que su plato fue considerado el peor de la noche y desencadenó su eliminación.