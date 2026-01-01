PAPA LEÓN XIV - VATICANO

El Papa inició el año rogando por la paz mundial


El Papa inició el año con un nuevo ruego por la paz mundial, este jueves 1 de enero, informó el sitio oficial del Vaticano.

En su alocución previa a la oración mariana del Ángelus del 1 de enero de 2026, el Papa deseó un feliz Año Nuevo e invitó a renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo, confiando a María el clamor por la paz en el mundo y en los hogares.

Terminó el año citando a Francisco

Así lo corrobora la Agencia Noticias Argentinas a través de Vatican News, que en la víspera informaba que el Papa había recordado a su antecesor, el argentino Francisco.

«Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!», saludó León XIV ante 40.000 fieles y peregrinos procedentes de los cuatro puntos cardinales que lo aclamaron desde la Plaza San Pedro

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

