El intendente de El Hoyo anunció reapertura turística: «Hay que salir adelante»

El intendente César Salamín confirmó que el fuego ya está controlado y destacó las tareas para restablecer servicios, asistir a las familias afectadas y reactivar la temporada turística en la localidad.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que el incendio que afectó la zona ya se encuentra contenido y destacó que las tareas de recuperación y asistencia están avanzando a contrarreloj. “Estamos trabajando para que todos los camping tengan agua y estamos gestionando grupos electrógenos con servicios públicos hasta que se reponga el suministro eléctrico”.-

Salamín contó que desde el domingo, cuadrillas municipales, personal de servicios públicos y vecinos colaboran para voltear los pinos que se quemaron y liberar la nueva línea eléctrica, para evitar que en unos meses se caigan y generen nuevos problemas. “Así no tendremos inconvenientes dentro de seis meses”, agregó.