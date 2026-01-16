CÉSAR SALAMÍN - EL HOYO - INCENDIOS FORESTALES - TURISMO

El intendente de El Hoyo anunció reapertura turística: «Hay que salir adelante»

El intendente César Salamín confirmó que el fuego ya está controlado y destacó las tareas para restablecer servicios, asistir a las familias afectadas y reactivar la temporada turística en la localidad.
El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que el incendio que afectó la zona ya se encuentra contenido y destacó que las tareas de recuperación y asistencia están avanzando a contrarreloj. “Estamos trabajando para que todos los camping tengan agua y estamos gestionando grupos electrógenos con servicios públicos hasta que se reponga el suministro eléctrico”.-

Salamín contó que desde el domingo, cuadrillas municipales, personal de servicios públicos y vecinos colaboran para voltear los pinos que se quemaron y liberar la nueva línea eléctrica, para evitar que en unos meses se caigan y generen nuevos problemas. “Así no tendremos inconvenientes dentro de seis meses”, agregó.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

TERMÓMETROS

Etiquetas: Casa Rosada, Javier Milei

Milei con exsecuestrados por Hamas
Etiquetas: INSULTOS, Javier Milei, REDES SOCIALES

Insultos a la orden
Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Cenpat, CIENCIA, especies exóticas, puerto madryn

Se triplicó la cantidad de especies exóticas en Puerto Madryn
Etiquetas: Banco Nación, créditos

El Banco Nación expandió un 53% su cartera de préstamos
Etiquetas: Comodoro Rivadavia, desaparecida

Buscan a una mujer desaparecida en Comodoro Rivadavia