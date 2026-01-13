El Gobierno lanza una plataforma para optimizar la producción forestal

El Gobierno nacional lanzó una plataforma digital de Visualización Territorial del sector forestal que contará con datos georreferenciados de inventarios de una de las materias primas estratégicas como el pino, para optimizar la toma de decisiones de inversiones industriales y logísticas.

La herramienta apunta a mejorar la planificación de la industrialización de la madera, según un comunicado de la Secretaria de Agricultura.

Se trata de una Aplicación de Visualización Territorial que permite analizar, sobre una base cartográfica, la distribución espacial de la materia prima forestal (especie pino), mostrando la superficie existente por estrato etario dentro de un radio de búsqueda definido.

La herramienta aborda tres ejes para el desarrollo foresto industrial:

• Dimensión de existencias, que entraña el cálculo de madera disponible en áreas específicas.

• Planificación industrial, implica el análisis de la oferta según la edad de las plantaciones y su potencial uso industrial

• Optimización logística y transporte, conlleva la evaluación de la disponibilidad de materia prima en función de las distancias.

Quienes estén interesados pueden ingresar a la herramienta a través del siguiente link: “Distribución Espacial de la Materia Prima”.