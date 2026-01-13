BOSQUE - PRODUCCION FORESTAL

El Gobierno lanza una plataforma para optimizar la producción forestal

El Gobierno nacional lanzó una plataforma digital de Visualización Territorial del sector forestal que contará con datos georreferenciados de inventarios de una de las materias primas estratégicas como el pino, para optimizar la toma de decisiones de inversiones industriales y logísticas.

La herramienta apunta a mejorar la planificación de la industrialización de la madera, según un comunicado de la Secretaria de Agricultura.

Se trata de una Aplicación de Visualización Territorial que permite analizar, sobre una base cartográfica, la distribución espacial de la materia prima forestal (especie pino), mostrando la superficie existente por estrato etario dentro de un radio de búsqueda definido.

La herramienta aborda tres ejes para el desarrollo foresto industrial:

• Dimensión de existencias, que entraña el cálculo de madera disponible en áreas específicas.

• Planificación industrial, implica el análisis de la oferta según la edad de las plantaciones y su potencial uso industrial

• Optimización logística y transporte, conlleva la evaluación de la disponibilidad de materia prima en función de las distancias.

Quienes estén interesados pueden ingresar a la herramienta a través del siguiente link: “Distribución Espacial de la Materia Prima”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

TERMÓMETROS

Etiquetas: INSULTOS, Javier Milei, REDES SOCIALES

Insultos a la orden
Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: familia ferro, miradores, peninsula valdes, turismo

Escala el conflicto por el cierre de miradores en Península Valdés
Etiquetas: inflación, ipc

La inflación de diciembre fue del 2,8%
Etiquetas: forraje, incendios forestales, productores

Asisten a productores afectados por los incendios en la región cordillerana