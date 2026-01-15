El campo patagónico tiene cita en Junín de los Andes



Del 21 al 25 de enero se desarrollará la 83° Exposición Rural del Neuquén, la tradicional muestra anual organizada por la Sociedad Rural del Neuquén, que una vez más se consolida como el gran punto de encuentro del sector agropecuario patagónico. El evento tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en el acceso a Junín de los Andes, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La exposición se realizará en horario diurno, con cierre del predio a las 20 horas, y ofrecerá una propuesta amplia y diversa en la que convivirán actividades ecuestres, demostraciones rurales, exposición de animales y una nutrida agenda comercial, institucional y cultural, abierta tanto a productores como al público en general.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las juras de razas equinas, las pruebas ecuestres y deportivas como polo, resistencia, aparte campero y pato, además de la tradicional Exposición Ovina, con juras y remates. También habrá demostraciones de baño y esquila ovina, stands comerciales y gastronómicos, charlas técnicas, reuniones institucionales y momentos centrales como el acto inaugural, la misa y el desfile de Grandes Campeones.

A lo largo de cinco jornadas, productores, criadores, instituciones y empresas del sector agropecuario compartirán un espacio de intercambio de experiencias, capacitación, exhibición genética y fortalecimiento de vínculos comerciales y estratégicos. Al mismo tiempo, el público podrá conocer de cerca el trabajo rural y la identidad productiva de la región, a través de una programación dinámica y educativa.

La muestra incluirá además reuniones con autoridades, referentes sectoriales y organismos nacionales, vinculados a la producción, la sanidad animal, el manejo del territorio y el desarrollo rural, reafirmando el rol de la Exposición Rural como ámbito de diálogo y construcción colectiva para el sector.