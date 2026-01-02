El ajedrez valletano se une para jugar el Circuito Prix de verano

Para esta temporada de verano, los clubes de ajedrez Capablanca de Trelew y Peones del Sur de Puerto Madryn, proponen jugar el Circuito Prix de verano.

Será un certamen en modalidad suizo a 6 rondas, comenzando en su juego el 15 de enero en la institición trelewense y posteriormente seguirá en la localidad portuaria.

Con Circuito vereaniego para el juego ciencia

Desde el Capablanca de Trelew y Peones del Sur de Puerto Madryn, se organizó el Circuito Prix de Verano, una actividad para que continuén en actividad durante esta temporada todos los amantes del juego ciencia.

El Circuito de Verano, será un prix que consiste en dos etapas con un torneo abierto suizo a 6 rondas válido ELO Estándar en cada una de las ciudades, con un ritmo de juego de 60’+30».

Comenzará en Trelew, del del 15 al 17 de enero con sus 6 rondas en el Club Capablanca; continuando en Puerto Madryn los días 23 al 25 de enero.

Se pueden pedir 2 bye hasta la cuarta ronda

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, de 15.000 $ por etapa y con premios hasta el 5to lugar.