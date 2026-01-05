Dos detenidos en un intento de robo



Dos hombres fueron detenidos este domingo por la tarde en el barrio La Loma de Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar a una obra en construcción con presuntas intenciones delictivas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:25 horas del 4 de enero, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda tomó conocimiento de la situación a partir del llamado de una vecina, quien alertó sobre la presencia de dos personas ingresando a una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Viamonte y Maipú. La mujer aportó además datos sobre la vestimenta de los sospechosos.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales observaron a dos hombres en el interior de la obra. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron desprenderse de los elementos que llevaban consigo e intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente interceptados en el lugar con la colaboración del personal de Protección Ciudadana.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la detención de D. J.P., de 19 años, y A. A.C.A., de 39 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes en el marco del operativo Verano Seguro.