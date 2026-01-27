Deportivo Madryn continúa con su pretemporada en Buenos Aires y ya ganó el primer amistoso

El Deportivo Madryn continúa con los trabajos de pretemporada con vistas al Torneo 2026 de la Primera Nacional, certamen en el que nuevamente buscará conseguir su lugar en la Liga Profesional.

En este sentido, el plantel dirigido por Cristian Diaz, ya está instalado en Buenos Aires, donde cumple con una intensa agenda de partidos amistosos como el que jugó esta mañana ante Argentinos Juniors.

Plena pretemporada para «El Aurinegro» con amistosos

El Deportivo Madryn sigue con su intensa pretemporada, iniciada en los primeros días de este mes con jornadas de dobles turnos entre Madryn y Trelew, y bajo als órdenes de su nuevo entrenador, Cristian Díaz.

Esta semana, el «Depo» la transita en Buenos Aires, donde desarrollará una importante agenda de partidos amistosos, como el que comenzó a jugar esta mañana de martes ante Argentinos Juniors: en este encuentro, fue victoria del Deportivo Madryn por 2 a 0, con doblete de Luis Silba.

Los conce elegidos para el primer amistoso

En este primer ensayo en Buenos Aires, el DT Díaz alistó en el equipo inicial a Yair Bonnin en el arco; Sosa, Giacopuzzi, Ortiz, Martínez, Recalde, Cosi, Ospitaleche, Cuero, Barrientos y Silba, en tanto que sumaron minutos de juego Montagna, Bonacci, Godoy Milessi y Calleros.

Más juegos de preparación

La actividad continuará este martes en la tarde, donde jugarán segundo encuentro del día ante Argentino de Quilmes.