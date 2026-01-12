Convocatoria a vehículos gastronómicos para el primer show gratuito del verano

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn convoca a vehículos gastronómicos que quieran formar parte del patio de comidas que se montará el viernes 16 de enero en el marco del recital de Los Dragones que tendrá lugar en el muelle Luis Piedra Buena. La presentación de propuestas está vigente hasta el 14 de enero a las 12:30 horas en Mesa de Entradas del Municipio.

En esta oportunidad, se dispondrán seis espacios para vehículos gastronómicos, destinados a la venta exclusiva de comidas y bebidas sin alcohol y tres espacios para carpas o gazebos, orientados a la comercialización de productos comestibles sin manipulación de alimentos.

Las personas interesadas deberán solicitar la planilla de inscripción, junto con los costos, bases y condiciones, a la Dirección de Comunicación y Eventos de la Secretaría de Turismo, a través de WhatsApp al 280 4193822. Posteriormente, deberán presentar la documentación completa en Mesa de Entradas del Municipio para su correspondiente evaluación, dentro del plazo establecido.

Cabe destacar que el paseo gastronómico funcionará el viernes 16 de enero desde las 18 horas hasta la 01 del sábado 17, en el estacionamiento de la Administración Portuaria, frente al Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena. Allí se desarrollará el show en vivo de Los Dragones, dando inicio al ciclo de espectáculos gratuitos de verano, destinado tanto a turistas como a residentes.