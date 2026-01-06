Confirman que el incendio en Puerto Patriada fue intencional



Fiscalía confirmó que el incendio en Puerto Patriada fue intencional. En rueda de prensa, el gobernador, Ignacio «Nacho» Torres, afirmó que “la prioridad ahora es controlar el fuego”, pero advirtió que los responsables pagarán por iniciar el fuego.

«Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante», dijo el Gobernador.

“El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90 por ciento; por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”, detalló.

En tal sentido, el Torres sostuvo que “el incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas”, y agregó que este lunes “evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”.

“Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, advirtió Torres, al tiempo que felicitó y agradeció “a todos los brigadistas que estuvieron trabajando desde el primer momento para poder evacuar a todas las personas con seguridad y tranquilidad; y al propio intendente, que estuvo presente con nosotros y trabajando con profesionalismo”.

Trabajo conjunto entre provincias

En relación con el extenso operativo que se lleva a cabo para mitigar el avance del incendio en Puerto Patriada, el titular del Ejecutivo precisó que “tenemos más de 180 combatientes, más de cien personas en logística, cinco aviones hidrantes y un helicóptero activo”, y destacó “la predisposición del gobernador de Santiago del Estero, quien aportó un avión hidrante de mucho mayor porte, que se suma a todos los que están a disposición en el país para seguir combatiendo estos focos”.

Torres también resaltó la colaboración de las provincias de Neuquén, Córdoba y Río Negro, como así también del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), y sostuvo que “acá no existe ninguna grieta: están trabajando brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo con todos los intendentes; no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, expresó el Gobernador, agregando que “en este momento, en El Hoyo, no hay evacuados, y las diez casas que fueron comprometidas ya están reubicadas”.

Incendio activo, clima adverso y amenazas

“Desde la provincia tomamos la decisión de declarar la Emergencia Ígnea hace poco más de un mes, porque ya teníamos las alertas de que este iba a ser el verano más seco de la última década, lo cual hace mucho más compleja la situación para los incendios que son por distintas causas climáticas, o lamentablemente los que estamos viendo que, efectivamente, son intencionales”, indicó el Gobernador.

Sobre este punto, detalló que “hubo una llamada, concretamente a la Brigada provincial, amenazando con prender fuego nuevamente este lugar, que es una base que reconstruimos porque en su momento se había abandonado, y hoy funciona de manera interjurisdiccional con las provincias de Río Negro y Neuquén”, y agregó que “el ministro de Seguridad, junto con la Fiscalía y la Procuración, están llevando adelante las investigaciones correspondientes”.

“La prioridad es llevar tranquilidad a los chubutenses”

Sobre las amenazas registradas en los últimos días y el hallazgo de granadas en la localidad de Epuyén, Torres manifestó que “tengo que felicitar y agradecer al fiscal Carlos Díaz-Mayer, que estuvo hasta altas horas de la noche y hoy a primera hora trabajando codo a codo con nosotros para poder dar con los responsables directos, y también con los miserables que quieren sembrar terror en un momento donde la prioridad tiene que ser llevar tranquilidad a la ciudadanía, no solo a los chubutenses, sino también a los miles de turistas que vienen a visitarnos”.

“Hasta las últimas consecuencias”

En otro orden, el Gobernador ratificó que “ante cualquier situación de amenaza, siempre vamos a ir hasta las últimas consecuencias, como lo hemos hecho”, y advirtió que “una persona que prende fuego, una persona que toma una propiedad que no le pertenece, no tiene que estar seis meses en la cárcel, sino mucho más tiempo, porque los vecinos saben lo que es padecer, todos los años, que estos miserables quieran amedrentar a nuestros pueblos”.

“No tengo ninguna duda de que las medidas van a estar a la altura de la situación y que habrá consecuencias mucho mayores”, sostuvo el mandatario.