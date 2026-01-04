CHOQUE FRONTAL - GAIMAN - HERIDOS - RUTA 25 - TRELEW

Cinco heridos tras un choque en la Ruta 25

Cinco heridos de diversa consideración, entre ellos, un menor de edad, fue el saldo de un accidente automovilístico que se produjo en las primeros minutos del domingo en la Ruta Nacional 25 entre Gaiman y Trelew.

El siniestro vial sucedió en el kilómetro 36 de esa vía nacional cuando impactaron dos vehículos de manera frontal y que involucró a un tercero.

Los rodados involucrados fueron, en primera instancia un Fiat Uno y un Renault Clio, y el tercero, un Volkswagen Suran.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Zonal de Trelew.

