COMODORO RIVADAVIA - DESAPARECIDA

Buscan a una mujer desaparecida en Comodoro Rivadavia

Una mujer llamada Aldana Gallardo, de 30 años, desapareció en la localidad de Comodoro Rivadavia. La última vez que la vieron fue en el barrio Pietrobelli, el jueves 15. En ese momento, vestía una remera negra y una campera blanca; el resto de su vestimenta se desconoce.

Aldana es de contextura física delgada, mide 1,55 m, su tez es blanca, tiene ojos marrones oscuros y cabello lacio de color negro.

Solicitan que, ante cualquier información, se comuniquen al 2974082600 (Búsqueda de Personas) o a la comisaría más cercana.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

TERMÓMETROS

Etiquetas: Casa Rosada, Javier Milei

Milei con exsecuestrados por Hamas
Etiquetas: INSULTOS, Javier Milei, REDES SOCIALES

Insultos a la orden
Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: aranceles, IMPORTACIONES, Papel editorial

El Gobierno elimina el arancel de importación para papel editorial
Etiquetas: Comarca Andina, energía, interconectado

Normalizan el servicio del Interconectado Provincial en la Comarca Andina
Etiquetas: femicidio, VALERIA SCHWAB

El crimen de Valeria Schwab se investiga como femicidio