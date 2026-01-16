Buscan a una mujer desaparecida en Comodoro Rivadavia

Una mujer llamada Aldana Gallardo, de 30 años, desapareció en la localidad de Comodoro Rivadavia. La última vez que la vieron fue en el barrio Pietrobelli, el jueves 15. En ese momento, vestía una remera negra y una campera blanca; el resto de su vestimenta se desconoce.

Aldana es de contextura física delgada, mide 1,55 m, su tez es blanca, tiene ojos marrones oscuros y cabello lacio de color negro.

Solicitan que, ante cualquier información, se comuniquen al 2974082600 (Búsqueda de Personas) o a la comisaría más cercana.