Bajo las órdenes de Cristian Díaz, Deportivo Madryn ya realiza su pretemporada para el Torneo Primera Nacional 2026

El plantel del Deportivo Madryn ya cumple con sus trabajos de pretemporada, con vistas al Torneo de Primera Nacional 2026.

El DT Cristian Diaz tuvo su primera jornada junto a sus nuevos dirigidos, un equipo que renovó este año sus objetivos de ascenso a la Liga Profesional.

Ya se desarrolla la etapa Cristian Díaz en Madryn

Al mando de Cristian Díaz como entrenador principal, el Deportivo Madryn comenzpo este viernes sus trabjos de pretemporada, continuando este sábado con los entrenamientos en una intensa semana de prácticas.

Díaz, lidera el Cuerpo Técmnico integrado por Gastón Ramondino como primer asistente, Zacarías Gallero como preparador físico y Javier Carmarán como segundo ayudante de campo.

Desde este lunes, en tanto, iniciará una concentración cerrada que será hasta el sábado 10 para luego descansar el domingo.

Se estima que se realizarán una serie de encuentros amistosos en Buenos Aires, uno de ellos ante Acassuso.

Los que siguen

Vale destacar que de la exitosa Temporada 2025 continúan Yair Bonnin, Agustín Sosa, Diego Martínez, Federico Recalde, Luis Silba, Facundo Giacopuzzi, Juan Peinipil, Ezequiel Montagna, Nazareno Solís, Alejandro Gutiérrez, Mauricio Nievas, Thiago Yossen, Bruno Pérez, Elías Ayala y Estanislao Jara; más los juveniles promovidos al plantel profesional como lo son Renzo Sastre, Eduardo Sepúlveda, Rodrigo Meccia, Brian Cabral y Aldo Fuentes.

En cuanto a refuerzos, vale destacar que «El Depo» sumó a Matías Montero (arquero, ex Juventud Antoniana), Rodrigo Ayala (lateral, ex Ferro), Nicolás Ortiz (defensor central, ex Estudiantes de Buenos Aires), Nicolás Barrientos (volante, ex Sportivo Ameliano de Paraguay), Alex Cosi (volante, ex Ferro), Camilo Machado, Gabriel Gudiño, Facundo Ospitaleche y Mauricio Cuero.

Un referente que no continuará

En tanto, pese a que habian sido confirmados en sus continuidades, finalmente no seguirán en el Deportivo Madryn los jugadores Germán Rivero y Mauricio «Totono» Mansilla.

En el caso de este último, es uno de los referentes que el plantel ha tenido en los últimos años, donde ha disputado 11 temporadas, desde el Torneo Argentino B, Torneo Federal A, posteriomente ascendiendo a la Primera Nacional y hasta este 2025, jugando por la chance de ascenso a la Liga Profesional.

El zaguero central santafesino de 37 años, jugó con la camiseta del «Aurinegro» un total de 285 partidos, en las tres categorias que el club lleva disputadas, a lo largo de sus 13 años vinculados entre sí. Mansilla, a la vez fue capitán y referente, y sumando a su formación como futbolsita, le sumó la de Director Técnico incluso con licencia Pro.

Una baja que, de oficializarse, sería de gran pérdida para la insitucón, teniendo en cuenta no solo lo que puede sumar como futbolista, sino también en caso de ser entrenador.

Uno que va directo a Primera

En tanto, el futbolista Thiago Nicolás, que el pasado 2025 llegó al Deportivo Madryn desde Huracán de Trelew, continuará su carrera en la Liga Profesional, donde jugará para Sarmiento de Junín.

FOTOS: Gentileza Nahiara Escobar para Facebook Club Social y Deportivo Madryn.