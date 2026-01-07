Báez igualó la serie y Argentina sueña en la United Cup



La serie de cuartos de final de la United Cup entre Argentina y Suiza quedó igualada 1-1 en Perth, luego de la sólida victoria de Sebastián Báez frente a Stan Wawrinka.

El argentino se impuso en sets corridos por 7-5 y 6-4, con una actuación de alto nivel que sostuvo la ilusión albiceleste en una serie decisiva, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Báez, que atraviesa una de sus mejores semanas sobre canchas rápidas, sumó su tercera victoria en el certamen y volvió a mostrar temple en los momentos clave. Tras un primer set muy disputado, logró marcar diferencias con su solidez desde el fondo de la cancha y una notable regularidad, neutralizando la experiencia del suizo para emparejar la eliminatoria.

La jornada había comenzado cuesta arriba para Argentina. En el primer punto de singles, Belinda Bencic fue contundente ante Solana Sierra, a quien derrotó por un claro 6-2 y 6-2. La suiza, de gran presente en el torneo, mantuvo su andar perfecto en singles y dobles a lo largo de la semana, mostrando autoridad desde el inicio del encuentro.

Con estos resultados, la definición de la serie quedó en manos del dobles mixto, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé buscarán un triunfo histórico que deposite a Argentina en las semifinales por primera vez desde la creación del certamen. El equipo nacional ya había hecho historia al avanzar como mejor segundo de su sede, con un balance de 4-2 en partidos.

Más allá del desenlace, la actuación argentina en Perth sigue dejando señales positivas. El punto conseguido por Báez no solo sostuvo la serie, sino que confirmó el gran nivel del equipo en esta United Cup 2026, que ahora afronta el dobles con la chance concreta de dar un nuevo golpe y seguir escribiendo una página inédita en el torneo.