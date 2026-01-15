Báez dominaba a Shelton cuando la lluvia frenó el partido

La jornada del ATP Auckland fue suspendida este jueves debido a las malas condiciones climáticas que afectaron a cinco encuentros del cuadro principal.

Entre ellos, el foco estuvo puesto en el cruce entre Sebastián Báez y Ben Shelton,que debió interrumpirse cuando el argentino estaba en ventaja y mostrando un gran nivel, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Báez había ganado el primer set por 7-5 y dominaba el arranque del segundo parcial cuando la lluvia obligó a detener el encuentro, con el marcador 1-0 y 30/15 a su favor.

El partido se suspendió tras una hora y cuatro minutos de juego, frustrando la chance del argentino de cerrar su sexta victoria consecutiva en este inicio de temporada 2026.

Hasta el momento de la interrupción, el bonaerense volvía a confirmar su gran presente en el circuito, siendo uno de los jugadores más regulares en las primeras semanas del año.

De hecho, la lluvia fue el primer obstáculo serio que encontró Báez en Auckland, donde había avanzado con autoridad en rondas anteriores y se perfilaba para dar uno de los golpes del torneo ante el principal favorito.__IP__

La organización confirmó que el partido entre Báez y Shelton se reanudará por la noche de Argentina (viernes de Australia) y el ganador se enfrentará en semifinales a Marcos Giron, quien fue el único que logró completar su partido de cuartos de final al vencer al italiano Luciano Darderi en un extenso encuentro.

Además del choque de Báez, otros dos partidos de individuales quedaron inconclusos por la lluvia: Fabian Marozsan lideraba 5-4 ante Eliot Spizzirri, mientras que Jakub Mensik y Giovanni Mpetshi Perricard apenas habían comenzado su partido.