Argentina debutó con victoria en la United Cup de tenis en Australia

El equipo argentino de tenis, comenzó su participación en la United Cup, con una victoria por 3-0 frente a España, por la 1ra. fecha del Grupo A del certamen que se disputa en la ciudad australiana de Perth.

La 2da. programación será ante Estados Unidos, a jugar este sábado 3 desde las 6:00 de la mañana argentina.

Triunfo en la 1ra. fecha

Este viernes en el RCA Arena, el equipo argentino dirigido por Sebastián Gutiérrez inició el certamen con un contundente triunfo ante su par español, en un grupo que, además, comparte con Estados Unidos.

La serie ante España la abrió Sebastipan Báez, quien le ganó 6-4 y 6-4 a Jaume Munar, en un encuentro que duró una hora y 43 minutos.

Casualmente, había un solo antecedente entre ambos y terminó con el mismo resultado a favor del argentino, en el ATP de Chile hace dos años.

En la segunda partida, la marplatense Solana Sierra tuvo que sufrir más de la cuenta para adelantar a la Argentina en la serie y sellar la victoria en la misma. En tres sets, Sierra venció por 6-4, 5-7 y 6-0 a Jéssica Bouzas.

En dobles, con la victoria argentina ya sellada, la dupla albiceleste compuesta por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7(8)-6(6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes

Así, la Argentina derrotó por 3-0 a España y se perfila para avanzar de fase en un grupo compuesto por tres equipos de los cuales avanzan el primero y los mejores segundos de cada uno.

Cómo continúa

Este sábado, el equipo de Gutiérrez enfrentará a Estados Unidos por su segunda y última participación en la fase de grupos de esta United Cup