Argentina cerró la serie 2-1 abajo ante Estados Unidos y espera por ser el mejor segundo en la United Cup de tenis

Este sábado, el equipo argentino de tenis jugó frente a Estados Unidos por la 2° Fecha del Grupo A de la United Cup que se disputa en Perth, Australia.

Los argentinos cedieron por 2-1, ilusionándose con el gran triunfo de Sebastián Báez, pero en Singles femenino y Dobles, no pudieron revertir la historia; ahora esperan ser de los mejores segundos para pasar a la siguiente fase.

Ganó Báez pero no pudo ser en Singles ni en Dobles

Argentina concluyó el Grupo A de la United Cup de Tenis en Perth, Australia, con una derrota por 2-1 ante Estados Unidos en una serie que se definió en el doble mixto.

Sebastián Báez logró el mejor triunfo de su carrera al vencer a Taylor Fritz, número 6 del mundo, en lo que fue la segunda victoria ante un Top 10. La anterior había sido en Bastad 2022 frente a Andrey Rublev (8°).

Fue triunfo del argentino por 4-6, 7-5 y 6-4 frente a Fritz.

Sin embargo, en Singles, Coco Gauff venció a la argentina Solana Sierra con un anotador de 6-1 y 6-1, en un juego en el que poco pudo hacer por el lado de la bonaerense frente a una rival que se mostró superior durante la mayor parte del encuentro y que se quedó con un claro triunfo en sets corridos.

Pese a que no resignó su garra habitual, Solana cometió muchos más errores que en el encuentro frente a España, y no estuvo tan sólida con el saque propio.

Más tarde, la pareja argentina de dobles compuesta por Lourdes Carlé y Guido Andreozzi, cedieron ante Coco Gauff y Christian Harrison por 6-4 y 6-1.

Dados estos resultados, el equipo argentino ahora aguarda por el resto de los resultados para definir si puede clasificar a cuartos de final como uno de los dos mejores segundos.