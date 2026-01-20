Amplio despliegue para la evacuación de vecinos en Comodoro Rivadavia



El Municipio de Comodoro Rivadavia despliega un amplio dispositivo de seguridad en el marco de la evacuación del barrio Sismográfica.

La aplicación del protocolo de seguridad que lleva adelante personal Municipal en conjunto con la Policía, busca resguardar los bienes de los vecinos que debieron evacuar sus viviendas y asegurar el orden para que los damnificados puedan ingresar para retirar los mismos, siempre priorizando la integridad física.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez destacó el esfuerzo conjunto que se viene realizando en este sentido y sostuvo que «se trata de un dispositivo de seguridad que estamos llevando adelante con un gran aporte y un enorme esfuerzo de la Policía de la Provincia del Chubut. Ellos establecen un perímetro, con un control estricto de las personas que ingresan al área, mientras que, desde el Municipio acompañamos a los vecinos en la evacuación de sus pertenencias».

Del mismo modo explicó que «durante la jornada de este martes, se logró descomprimir de manera significativa la situación de tensión que se había generado por el retiro de bienes y vehículos. Se hizo todo un trabajo con la apertura de un camino y una rampa, que permitió evacuar los vehículos que se encontraban sobre la calle Cerro Dragón. Esto generaba mucha preocupación en los vecinos, y entendemos perfectamente esa situación».

El funcionario indicó que las tareas continuarán hasta, aproximadamente las 19:30 horas y que, de manera simultánea, se avanza con la evacuación del barrio Médanos. Al respecto indicó que «con los vecinos acordamos una franja horaria de 08:00 a 20:00 para que puedan retirar vehículos, electrodomésticos y elementos de primera necesidad, entendiendo que necesitan continuar su vida en otro punto de la ciudad».

En cuanto a la magnitud del operativo, Gómez detalló que «la evacuación alcanza a unas 190 familias, entre propietarios y personas que alquilan en la zona». Además, señaló que el Municipio brindará las constancias necesarias a quienes las requieran para realizar trámites ante inmobiliarias.

Por último, el secretario llevó tranquilidad a la comunidad al remarcar el control nocturno. «Durante la noche contamos con un operativo de seguridad muy estricto. Hemos dispuesto alrededor 80 personas pertenecientes a personal municipal y la Policía de la Provincia, puso a disposición 150 efectivos policiales, incluso con refuerzos provenientes de la ciudad capital y grupos especiales», detalló.