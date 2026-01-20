Alerta amarilla por fuertes vientos para Chubut



EL Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por fuertes vientos para la costa de Chubut.

El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local. Hacia la mañana del miércoles 21, se espera que los vientos roten al sector sur.

Los departamentos incluidos dentro del área de cobertura del alerta son Biedma, el este de Telsen, Gaiman, el este de Mártires, la Meseta de Florentino Ameghino, Rawson y la Costa de Florentino Ameghino.