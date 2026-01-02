Alerta amarilla por alta temperatura en la zona oeste de Chubut
Gran parte del territorio provincial bajo alerta amarilla por altas temperaturas. La Subsecretaría de Protección Ciudadana, comunicó que el aviso fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y tendrá impacto directo en regiones específicas del interior de Chubut.
De acuerdo a los datos oficiales, las zonas comprendidas dentro del alerta abarcan el oeste, la precordillera y la cordillera, donde se esperan registros térmicos superiores a los valores habituales para esta época del año.
Desde el organismo provincial señalaron que estas condiciones pueden generar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en personas con factores de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas.
En este contexto, las autoridades recomendaron extremar cuidados básicos, como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día y prestar atención a síntomas asociados al calor excesivo. La advertencia no implica una situación de emergencia, pero sí un llamado a la prevención.
El alerta amarilla se utiliza para advertir sobre fenómenos que pueden resultar incómodos o afectar la vida cotidiana si no se toman recaudos. Protección Ciudadana recordó que, ante cualquier consulta o situación vinculada a este tipo de eventos, la línea telefónica 0800-666-2447 se encuentra disponible para brindar orientación y asistencia.
Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de seguir la información oficial y evitar la difusión de datos no verificados, especialmente en jornadas con condiciones meteorológicas particulares.