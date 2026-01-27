Alcaraz y Zverev avanzaron a semis en el Abierto de Australia de tenis

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) y el alemán Alexander Zverev (3°) avanzaron a semis en el Abierto de Australia.

Alcaraz. venció al australiano Alex de Milaur (6°), mientras que el N°3 del mundo lo hizo frente al estadounidense Learner Tien (25°).

Zverev hacia la próxima fase

El primero de ellos en salir a la cancha fue Alexander Zverev, quien superó por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3) a Tien, en un encuentro que se extendió durante 3 horas y 10 minutos.

Este buen triunfo le permitió a Zverev meterse por cuarta vez en su carrera en las semifinales del Abierto de Australia, luego de las ediciones de 2020, 2024 y 2025, metiéndose en la final solo en la última de ellas.

El alemán, que actualmente ocupa el tercer puesto del ranking ATP, venía de vencer en las rondas previas al canadiense Gabriel Diallo, al francés Alexandre Müller, al británico Cameron Norrie (26°) y al argentino Francisco Cerúndolo (18°), cediendo un set en todas sus presentaciones menos ante el jugador albiceleste.

Alcaraz superó al local De Miñaur

Luego fue el turno de Carlos Alcaraz, actual número 1 del ranking ATP, quien sigue con su andar perfecto este año en Australia y en esta ocasión se impuso ante el local Alex de Miñaur con un contundente 7-5, 6-2 y 6-1, en un encuentro que duró solo 2 horas y 15 minutos y que solo tuvo algo de suspenso en la primera manga.

Esta gran victoria le permitió a Alcaraz, de solo 22 años, meterse por primera vez en las semifinales del Abierto de Australia, donde busca conseguir el título que le permitiría convertirse en el jugador más joven en la Era Abierta en ganar los cuatro títulos de Grand Slam. El récord actualmente está en manos de su compatriota Rafael Nadal, que obtuvo dicho logro con 24 años.

En las rondas previas, Alcaraz derrotó también en sets seguidos al australiano Adam Walton, al alemán Yannick Hanfmann, al francés Corentin Moutet (32°) y al estadounidense Tommy Paul (19°).

Cómo sigue la programación

La actividad en el cuadro masculino del Abierto de Australia continuará este miércoles por la madrugada.

En el primer turno, el serbio Novak Djokovic (4°) se las verá con el italiano Lorenzo Musetti (5°), mientras que más tarde el también italiano Jannik Sinner (2°) tendrá un peligroso cruce con el estadounidense Ben Shelton (8°).