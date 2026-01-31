El empleo público nacional cayó 7,2% interanual

La dotación de personal del sector público nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su reporte oficial.

Del total, la Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con un retroceso del 7,1% interanual, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron 89.184 trabajadores, una disminución del 7,4% respecto de diciembre de 2024.

Dentro de la administración pública, la mayor contracción se observó en la administración centralizada, que cayó 10,5% interanual y cerró el mes con 38.940 agentes. En tanto, la administración descentralizada sumó 116.222 empleados (-6,4%), la desconcentrada 21.733 (-6,0%) y los otros entes 14.041 (-4,4%).

El informe oficial precisó además que nueve entidades no informaron su dotación en diciembre, por lo que se imputaron 1.407 puestos, equivalentes al 0,5% del total.