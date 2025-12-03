LLA - LORENA VILLAVERDE - SENADO

Villaverde dio un paso al costado

Finalmente la diputada nacional Lorena Villaverde anunció su decisión de dar un paso al costado y prescindir de la banca en el Senado que había conseguido en las elecciones del 26 de octubre pasado. La decisión se adoptó el mismo día de la jura de los nuevos diputados nacionales, donde no juró quien iba a sucederla en su banca, ya que el día previo la rionegrina resolvió retirar la renuncia presentada oportunamente en Diputados.

Según pudo saberse, Patricia Bullrich, quien ya oficia de jefa del bloque de senadores oficialistas de La Libertad Avanza, le habría solicitado directamente tomar esa decisión. Fue en el marco de una reunión mantenida este miércoles en el despacho de Martín Menem en la Cámara baja.

