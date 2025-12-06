Todos a Brasil este verano



Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos preferidos por los argentinos para las vacaciones de verano 2025-2026, consolidando una tendencia que ya había despuntado el año anterior. Con un interés sostenido por las playas del país vecino y un tipo de cambio considerado favorable, los buscadores de alojamiento registran un claro predominio de ciudades brasileñas en los listados más consultados. Florianópolis encabeza la preferencia general, seguida por Mar del Plata y Río de Janeiro, que completan los primeros puestos del ranking.

Oferta inigualable

Las búsquedas marcan un comportamiento sostenido en el tiempo, donde las playas brasileñas continúan ejerciendo un atractivo difícil de igualar. La oferta de paisajes, gastronomía y posibilidades de compra sigue siendo determinante para los viajeros argentinos. A la vez, dentro del país, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche mantienen su vigencia como destinos estables y de amplia demanda, tanto para escapadas como para estadías largas.

Según Booking.com, la elección de Brasil no se explica sólo por factores económicos, sino también por la evolución de los hábitos de viaje. La plataforma señala que, hacia 2026, se profundiza una tendencia global donde el turismo individual cobra protagonismo. Cada vez más personas —incluidas en Argentina— buscan experiencias enfocadas en el bienestar, el autocuidado y la recompensa personal tras un año de trabajo. Este tipo de motivaciones influye tanto en la elección del destino como en las actividades priorizadas durante la estadía.

Una cuestión histórica

Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, destaca que el movimiento entre ambos países tiene raíces históricas. A lo largo de décadas, los intercambios turísticos entre Argentina y Brasil han variado en intensidad según eventos deportivos, recitales, fluctuaciones económicas o períodos de promociones. Sin embargo, las preferencias se mantienen firmes: las playas brasileñas siguen siendo uno de los mayores atractivos para los turistas argentinos, mientras que Bariloche, Mendoza y Buenos Aires se ubican entre las elecciones tradicionales de los visitantes brasileños.

El análisis de Booking.com confirma que, en el plano internacional, los cinco destinos más buscados por los argentinos para la temporada 2025-2026 son Florianópolis, Mar del Plata, Río de Janeiro, Búzios y San Carlos de Bariloche. Se trata de ciudades con oferta variada, buena conectividad y amplia disponibilidad de alojamientos en distintas categorías. En este listado conviven destinos de playa, centros urbanos y zonas de montaña, lo que refleja la diversidad de intereses entre los usuarios.

Para adentro

Cuando la mirada se centra exclusivamente en destinos locales, el ranking muestra un predominio claro del turismo interno. Mar del Plata lidera cómodamente las consultas, seguida por San Carlos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires. Pinamar y Villa Gesell completan los cinco primeros puestos, lo que evidencia el interés por la costa atlántica en un contexto en el que muchas familias buscan opciones accesibles sin trasladarse al extranjero.

Más allá de los números, la proyección hacia 2026 apunta a un cambio estructural en los modos de viajar. Según las Predicciones de Viaje elaboradas por Booking.com, la individualidad será un motor clave de decisión. Esto incluye desde escapadas cortas diseñadas como premio personal hasta viajes más largos orientados a la reflexión o el bienestar emocional. Los usuarios muestran un interés creciente en alojamientos que permitan desconexión, actividades personalizadas y experiencias genuinas, lejos de los grandes circuitos tradicionales.

El auge del viaje individual no reemplaza al turismo en pareja o familiar, pero sí amplía el abanico de opciones a considerar. Para la industria turística, esta mutación representa la necesidad de adaptar la oferta a perfiles más diversos, con propuestas que equilibren comodidad, seguridad, flexibilidad y autenticidad.

Así, las búsquedas de los argentinos para el próximo verano no solo delinean una temporada de alta demanda, sino también un mapa renovado de prioridades. Entre el atractivo habitual de Brasil y la fortaleza del turismo interno, las tendencias que emergen delinean una industria en movimiento constante y un viajero cada vez más autónomo en la construcción de sus experiencias.