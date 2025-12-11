ACCIDENTE VIAL - PUERTO MADRYN

Sufrió un cuadro de hipoglucemia y se accidentó en el centro de Puerto Madryn


Un accidente vehicular se produjo este jueves en horas de la mañana, cuando un hombre, que circulaba por Avenida Roca en la ciudad de Puerto Madryn, fue víctima de un cuadro de hipoglucemia y perdió el control del automóvil.
El personal de tránsito acudió al lugar del hecho y realizó el test de alcoholemia que resultó negativo, y ante la intervención del personal médico se constató que se trataba de un cuadro de hipoglucemia.
El conductor, un hombre de 80 años de edad, fue trasladado al Hospital Andrés Isola donde quedó internado en observación.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: cfk, Patricia Bullrich

Bullrich cruzó a CFK
Etiquetas: lla, luis juez, Senado

Juez se suma al oficialismo
Etiquetas: Mendoza, Minería

Nueva era minera

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ALERTA SANITARIA, ANMAT, queso, salud

Alerta sanitaria por presencia de bacterias en queso de primera marca
Etiquetas: educación, formación docente, Madryn

Nuevas opciones de formación docente en Puerto Madryn
Etiquetas: CAPACIDAD INSTALADA, Indec, industria, Octubre

La industria utilizó 61% de su capacidad instalada en octubre