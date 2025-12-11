Sufrió un cuadro de hipoglucemia y se accidentó en el centro de Puerto Madryn



Un accidente vehicular se produjo este jueves en horas de la mañana, cuando un hombre, que circulaba por Avenida Roca en la ciudad de Puerto Madryn, fue víctima de un cuadro de hipoglucemia y perdió el control del automóvil.

El personal de tránsito acudió al lugar del hecho y realizó el test de alcoholemia que resultó negativo, y ante la intervención del personal médico se constató que se trataba de un cuadro de hipoglucemia.

El conductor, un hombre de 80 años de edad, fue trasladado al Hospital Andrés Isola donde quedó internado en observación.