Simplifican controles de seguridad para aviación comercial y general



La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) simplificó los requisitos de control para la aviación comercial regular y eliminó el Formulario de Declaración General para vuelos domésticos, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

A través de las Disposiciones 1301/2025 y 1349/2025, firmadas por el director nacional Alfredo Hernán Gallardo, se derogaron las normas anteriores sobre control de aviación no regular y general, y se aprobó un nuevo reglamento de seguridad aeroportuaria, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La principal modificación establece que los pilotos de aeronaves de transporte aerocomercial regular de líneas aéreas y sus tripulaciones quedan exceptuados de gestionar un permiso personal aeroportuario de seguridad permanente.

Para circular en zonas de seguridad restringida, estos tripulantes solo deberán presentar documento nacional de identidad o pasaporte y credencial emitida por la empresa, siempre en el marco de sus planes de vuelo. En el caso de vuelos internacionales, se mantiene la exigencia de la Declaración General de la Organización de Aviación Civil Internacional.

La normativa fue reevaluada por las áreas técnicas, que determinaron la necesidad de simplificación operativa mediante la discontinuación del Formulario de Declaración General para vuelos domésticos o de nivel nacional.

La medida se enmarca en el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre la PSA y la Administración Nacional de Aviación Civil el 26 de marzo de 2025, por el cual ambos organismos se comprometieron a promover el trabajo coordinado. Las disposiciones entran en vigencia a partir de su publicación.