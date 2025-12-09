Secuestran droga durante un control vehicular en Trelew



La Policía detectó un vehículo que circulaba sin luces y sin la chapa patente delantera en la ciudad de Trelew el lunes por la noche y al hacer descender al conductor para su identificación, se advirtió la presencia de una bolsa que contenía una sustancia pardo verdusca. El hombre refirió, de forma espontánea, que dicha sustancia era para consumo personal.

Ante la situación, personal de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Trelew intervino en el procedimiento. Tras las actuaciones correspondientes, se realizó el secuestro de la sustancia, que fue identificada como Cannabis Sativa.