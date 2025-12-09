DROGA - TRELEW

Secuestran droga durante un control vehicular en Trelew


La Policía detectó un vehículo que circulaba sin luces y sin la chapa patente delantera en la ciudad de Trelew el lunes por la noche y al hacer descender al conductor para su identificación, se advirtió la presencia de una bolsa que contenía una sustancia pardo verdusca. El hombre refirió, de forma espontánea, que dicha sustancia era para consumo personal.

Ante la situación, personal de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Trelew intervino en el procedimiento. Tras las actuaciones correspondientes, se realizó el secuestro de la sustancia, que fue identificada como Cannabis Sativa.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: Bartolomé Esteban Abdala, Poder Ejecutivo, senador

Senador libertario a cargo del Ejecutivo
Etiquetas: Juan Grabois, libra

Grabois, querellante
Etiquetas: ANÍBAL FERNÁNDEZ, Fútbol para todos

Aníbal absuelto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Aeropuerto, Bariloche, turismo

Bariloche anunció una gran ampliación de su aeropuerto
Etiquetas: Comodoro Rivadavia, Homicidio

Fue apuñalado por su compañero de trabajo y murió
Etiquetas: allanamientos afa, sur finanzas

Allanamientos en distintas sedes de la AFA