PUERTO MADRYN - RUNNING

Se lanzó la carrera «Madryn corre de noche»

El próximo sábado 31 de enero, se disputará en la ciudad de Puerto Madryn, la primera edición de la carrera de running nocturna «Madryn Corre de noche».

El evento, tuvo su conferencia de prensa de lanzamiento, donde se dieron detalles del circuito e inscripiones, las cuales ya están abiertas y que contará de un recorrido de 5Ky 10K.

 

Todo listo para correr el 31 de enero

En las instalaciones del parador Praia se realizó la presentación oficial de la carrera nocturna de calle “Madryn Corre”, primera edición de este evento deportivo que se realizará el próximo sábado 31 de enero, con largada prevista para las 21 horas.

La competencia contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, y se desarrollará íntegramente en un circuito urbano, fomentando la actividad física, la participación comunitaria y el uso de los espacios públicos de la ciudad.

Del acto de lanzamiento participaron el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González; las organizadoras del evento, Antonella Vezzi y Floriana Pérez Barría; y en representación del parador Praia, anfitrión de la presentación, Ignacio Refsgaard.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial del evento: www.madryncorre.com

 

