EL BOLSÓN - INCENDIO - REFUGIO EL MOTOCO

Se incendió el Refugio Motoco en El Bolsón


Pérdidas totales en el incendio registrado este domingo por la noche en el Refugio Motoco de El Bolsón. El dato fue confirmado por los propios refugieros, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia al detectarse el fuego dentro de las instalaciones. Las primeras evaluaciones en el lugar indican pérdidas totales.

A pesar del esfuerzo desesperado de los refugieros y de quienes se encontraban allí —que intentaron apagar el fuego con baldes, agua y mangueras— el avance de las llamas fue incontrolable. La madera del refugio se prendió con rapidez y terminó siendo devorada por el fuego.

La refugiera evacuó y descendió con cinco personas que se encontraban pernoctando.

El siniestro se produjo de manera accidental dentro del refugio y avanzó con rapidez, destruyendo totalmente la construcción, su equipamiento y las instalaciones de uso público.

Se trata de una pérdida profundamente lamentable no solo para los propietarios, sino también para la comunidad montañera y los amantes del trekking, que encuentran en Motoco un ícono histórico y un punto de encuentro de la actividad en la zona.

Tras el aviso inicial, brigadistas del SPLIF, Bomberos Voluntarios y personal de la Patrulla de Montaña ascendieron al lugar para controlar la situación y asegurar el área.

Debido al estado del sitio, el sector permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades solicitaron no acercarse mientras continúan las tareas de verificación, remoción y evaluación de los daños.

La información oficial será ampliada a medida que se completen las intervenciones de seguridad sobre el área afectada.

Fuente: El Bolsón Trekking

