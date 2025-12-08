Se incendió el Refugio Motoco en El Bolsón
Pérdidas totales en el incendio registrado este domingo por la noche en el Refugio Motoco de El Bolsón. El dato fue confirmado por los propios refugieros, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia al detectarse el fuego dentro de las instalaciones. Las primeras evaluaciones en el lugar indican pérdidas totales.
A pesar del esfuerzo desesperado de los refugieros y de quienes se encontraban allí —que intentaron apagar el fuego con baldes, agua y mangueras— el avance de las llamas fue incontrolable. La madera del refugio se prendió con rapidez y terminó siendo devorada por el fuego.
La refugiera evacuó y descendió con cinco personas que se encontraban pernoctando.
El siniestro se produjo de manera accidental dentro del refugio y avanzó con rapidez, destruyendo totalmente la construcción, su equipamiento y las instalaciones de uso público.
Tras el aviso inicial, brigadistas del SPLIF, Bomberos Voluntarios y personal de la Patrulla de Montaña ascendieron al lugar para controlar la situación y asegurar el área.
La información oficial será ampliada a medida que se completen las intervenciones de seguridad sobre el área afectada.
Fuente: El Bolsón Trekking