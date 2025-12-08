Se incendió el Refugio Motoco en El Bolsón



Pérdidas totales en el incendio registrado este domingo por la noche en el Refugio Motoco de El Bolsón. El dato fue confirmado por los propios refugieros, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia al detectarse el fuego dentro de las instalaciones. Las primeras evaluaciones en el lugar indican pérdidas totales.

A pesar del esfuerzo desesperado de los refugieros y de quienes se encontraban allí —que intentaron apagar el fuego con baldes, agua y mangueras— el avance de las llamas fue incontrolable. La madera del refugio se prendió con rapidez y terminó siendo devorada por el fuego.