Se entregaron los Premios Olimpia 2025 y Agustín Canapino ganó el oro nuevamente
El piloto Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año.
Por su parte, el futbolista Ángel Di María se quedó con el de plata en la terna de Fútbol, durante una ceremonia llevada a cabo este lunes en la Usina del Arte por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.
El Oro fue para “Canapa”
Agustín Canapino obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto, el piloto que se desempeña en la Fórmula 1; en lo que fue este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025.
Luego de haber conseguido la máxima distinción del deporte argentino en 2018, Canapino volvió a conquistar el galardón con argumentos más que notables, ya que, a los 35 años hizo historia a nivel nacional al coronarse en el Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.
Con una temporada para el recuerdo, Canapino llegó a 18 trofeos y desplazó a Juan María Traverso al segundo lugar para convertirse en el corredor con más títulos en el automovilismo nacional.
“El Diego” se quedó con el Infinito
Por su parte, Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, en un reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.
El premio fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, quienes le dedicaron unas emotivas palabras hacia su padre al momento de subir al escenario.
En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González, campeón mundial con la Selección argentina en 1950. González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.
Deportes – Premios Olimpia 2025
Todos los ganadores
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
Esquí náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
E-Sport: Lucía Dubra
E-Sport (equipo): Leviatán
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre césped: Tomás Santiago
Hockey sobre patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Pádel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (n)
Remo: Santino Menín,
Rugby: Santiago Carreras
Softbol: Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espíndola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Vóleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo