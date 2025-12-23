Se entregaron los Premios Olimpia 2025 y Agustín Canapino ganó el oro nuevamente



El piloto Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año.

Por su parte, el futbolista Ángel Di María se quedó con el de plata en la terna de Fútbol, durante una ceremonia llevada a cabo este lunes en la Usina del Arte por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

El Oro fue para “Canapa”

Agustín Canapino obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto, el piloto que se desempeña en la Fórmula 1; en lo que fue este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025.

Luego de haber conseguido la máxima distinción del deporte argentino en 2018, Canapino volvió a conquistar el galardón con argumentos más que notables, ya que, a los 35 años hizo historia a nivel nacional al coronarse en el Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.

Con una temporada para el recuerdo, Canapino llegó a 18 trofeos y desplazó a Juan María Traverso al segundo lugar para convertirse en el corredor con más títulos en el automovilismo nacional.

“El Diego” se quedó con el Infinito

Por su parte, Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, en un reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.

El premio fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, quienes le dedicaron unas emotivas palabras hacia su padre al momento de subir al escenario.

En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González, campeón mundial con la Selección argentina en 1950. González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.

Deportes – Premios Olimpia 2025

Todos los ganadores

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

E-Sport: Lucía Dubra

E-Sport (equipo): Leviatán

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre césped: Tomás Santiago

Hockey sobre patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Pádel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín,

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo